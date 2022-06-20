«Майами» претендует на Джерами Гранта

включился в борьбу за форварда «Детройта» .

Грант также интересен «Атланте» и .

Отмечается, что если это поможет существенно усилить команду, «Хит» готовы к обмену любого игрока в составе за исключением Джимми Батлера и Бэма Адебайо.

В завершившемся регулярном чемпионате 28-летний Грант провел за 47 матчей, набирая в среднем 19,2 очка, 4,1 подбора, 2,4 передачи, 0,9 перехвата и 1,0 блок-шота.

«Пистонс» четко намерены расстаться с Грантом, контракт которого заканчивается через год.

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