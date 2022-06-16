Патрик Беверли: «Выменяет ли «Майами» Патрика Беверли?»

Разыгрывающий «Миннесоты» и эксперт ESPN Патрик Беверли в программе First Take намекнул, что хотел бы перейти в .

«Что будет с «Майами»? Смогут ли они заполучить Брэдли Била? Выменяют ли они Донована Митчелла в партнеры Джимми Батлеру?» – спросил ведущий Джей Уильямс.

«Выменяют ли они Патрика Беверли?» – добавил Беверли.

«Выменяют ли они Патрика Беверли? Я не знаю. Хорошо, что ты сказал это за меня. Теперь я тоже буду это говорить», – отметил Уильямс.

«Это не канал . Это ESPN. Мы можем говорить все, что захотим». – посмеялся Беверли.

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