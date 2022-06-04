Скаут НБА: «Таунс не заслуживает супермаксимальное продление контракта»

Скаут НБА высказал свое мнение о центровом «Миннесоты» Карле-Энтони Таунсе, который претендует на супермаксимальное продление контракта на 5 лет и общую сумму 230 миллионов долларов.

«Честно признаться, я бы не давал Таунсу супермаксимальное продление контракта. Не думаю, что он заслуживает этого. Он не сделал ничего, чтобы быть человеком с супермаксом. Он невероятно талантлив, но немного чудной», – заявил скаут.

«Вулвс» в этом году во второй раз вышли в плей-офф с Таунсом в составе. 26-летний центровой набирал 24,6 очка, 9,9 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.

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