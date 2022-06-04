Скаут НБА: «Вулвс» уже стали командой Эдвардса, Таунс знает об этом»

Скаут НБА выразил мнение, что отыгравший в лиге два сезона защитник «Миннесоты» отобрал у центрового Карла Энтони-Таунса звание главного игрока команды.

«Вулвс» уже стали командой Эдвардса, Таунс знает об этом. Теперь это не его команда. Думаю, расклад на будущее для них такой.

Мне бы хотелось, чтобы у Эдвардса был чуть более высокий баскетбольный IQ. Многие думали, что он приходит в лигу таким беспечным парнем, но нет, он спортивный и нацеленный на победы. Но для того, чтобы он стал настоящей суперзвездой, Энтони нужно обладать баскетбольным IQ. И ему нужно пересмотреть отношение к защите. Но он уже на пути к тому, чтобы стать серьезным игроком.

Будет ли Эдвардс игроком Топ-10 или Топ-20 этой лиги? Посмотрим. Участие в плей-офф определенно пойдет ему на пользу, это большая удача. Выступление за проигрывающую команду не приносит внимания, а значит, и возможностей принять вызов, почувствовать вкус победы», – поделился мнением анонимный скаут.

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