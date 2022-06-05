«Майами» может приобрести Патрика Беверли

По словам инсайдера Heavy Райана Астона, «Майами» может приобрести разыгрывающего «Миннесоты» в предстоящем межсезонье.

«Хит» очень хотели бы заполучить Патрика Беверли. «Тимбервулвс», очевидно, нравится то, что он привнес в прошедшем сезоне, но если у них будет возможность выгодно его обменять, они могут от него отказаться. В клубе новая власть в лице Тима Коннелли, так что они могут смотреть на вещи более реалистично», – пишет Астон.

Контракт Беверли рассчитан до конца сезона-2022/23, за который он заработает 13 млн долларов.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики