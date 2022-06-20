Морган Като станет ассистентом генерального менеджера и вице-президентом по баскетбольным операциям «Финикса»

«Финикс» назначит Морган Като ассистентом генерального менеджера и вице-президентом по баскетбольным операциям клуба, сообщает ESPN.com.

Като станет женщиной с одним из самых высоких постов в руководстве клуба НБА, а также первой чернокожей женщиной, получившей должность ассистента генерального менеджера.

Она будет подчиняться генеральному менеджеру «Санз» и работать с главным тренером по нескольким направлениям, включая развитие тренеров, взаимодействие с игроками и операции с сотрудниками фронт-офиса.

Последние десять лет Като работала в НБА в Нью-Йорке под руководством президента по операциям лиги Байрона Спруэлла.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали