Виталий Носов: «Думаю, эта ситуация позволит вернуть наш баскетбол»

Серебряный призер чемпионатов мира и Европы Виталий Носов считает, что сложившаяся политическая ситуация позволит вырасти в России новому поколению талантливых молодых игроков.

«Кто выиграет Единую лигу в следующем сезоне, совершенно непонятно. Но мы однозначно увидим мальчиков 17—18 лет. Наконец-то узнаем о них.

Потому что раньше молодежь втыкалась в спины американцев, которые точно лучше. Во-первых, они старше. Во-вторых, их больше. Только на европейском рынке ежегодно порядка 5 тысяч игроков из США, кто не попал в НБА. Можете себе представить? А россиян в разы меньше.

Думаю, эта ситуация позволит вернуть наш баскетбол, который ранее был советским. Люди должны играть. Этого жду от , , от всех.

Любой конфликт всегда заканчивается перемирием. И, когда мы получим возможность выступать на чемпионатах Европы и мира, у нас вырастет поколение мальчишек, которое само может решать задачи на площадке, а не смотреть на американцев», — заявил Носов.

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