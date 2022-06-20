Виталий Носов: «Думаю, эта ситуация позволит вернуть наш баскетбол»

Серебряный призер чемпионатов мира и Европы Виталий Носов считает, что сложившаяся политическая ситуация позволит вырасти в России новому поколению талантливых молодых игроков.
«Кто выиграет Единую лигу в следующем сезоне, совершенно непонятно. Но мы однозначно увидим мальчиков 17—18 лет. Наконец-то узнаем о них.
Потому что раньше молодежь втыкалась в спины американцев, которые точно лучше. Во-первых, они старше. Во-вторых, их больше. Только на европейском рынке ежегодно порядка 5 тысяч игроков из США, кто не попал в НБА. Можете себе представить? А россиян в разы меньше.
Думаю, эта ситуация позволит вернуть наш баскетбол, который ранее был советским. Люди должны играть. Этого жду от ЦСКА, УНИКСа, от всех.
Любой конфликт всегда заканчивается перемирием. И, когда мы получим возможность выступать на чемпионатах Европы и мира, у нас вырастет поколение мальчишек, которое само может решать задачи на площадке, а не смотреть на американцев», — заявил Носов.
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