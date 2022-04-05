Виталий Носов: «Ясикявичюс сказал, что не хочет видеть российские клубы в Евролиге. После этих слов его для меня не существует»

Двукратный серебряный призер чемпионатов мира отреагировал на слова литовского тренера «Барселоны» об отстранении российских клубов от участия в .

«Шарунас Ясикявичюс жестко высказался о России и сказал, что не хочет видеть отечественные клубы в Евролиге. После этих слов его для меня не существует.

Сербы же всегда будут выступать за Россию. И огромная благодарность игрокам «Црвены Звезды», что не пошли на поводу у «замечательных» организаторов. В любом случае баскетболистов политика касаться не должна. Они не отвечают за принимаемые властями стран решения. Все знают, что спорт должен находиться вне политики, но сейчас это далеко не так, и люди от этого страдают», — заявил Носов.

Перед началом матча Евролиги «Жальгирис» – «Црвена Звезда» игроки литовской команды продемонстрировали баннер в знак поддержки Украины. Судьи также присоединились к акции. Игроки «Црвены Звезды» воздержались от данной процедуры.

Во время игры болельщики литовской команды скандировали оскорбительные лозунги в адрес , а также вывесили флаги НАТО и Украины.

«В Советском Союзе существовала только одна версия мировых событий – та, что соответствовала пропаганде». Шарунас Ясикявичюс вступил в конфликт с СССР еще до рождения