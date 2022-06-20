Виталий Носов: «Россияне в ЦСКА получат шанс проявить себя»

Двукратный серебряный призер чемпионатов мира (1994, 1998) Виталий Носов считает, что российские игроки ЦСКА получат больше возможностей проявить себя

«ЦСКА точно станет слабее, чем в начале этого года. У армейцев всегда было право «первой ночи» не только в российском, но и европейском баскетболе. Те условия, которые клуб предлагал, могли повторить только три-четыре команды.

Сейчас ситуация изменилась, поскольку лучшие игроки из Европы заточены на то, чтобы выступать в . На самом деле тут палка о двух концах. Теперь появляется возможность дать больше игрового времени молодым россиянам. То, чего не было последние десять лет.

, , Иван Ухов, входившие в стартовую пятерку национальной сборной, оставались лишь игроками ротации. Ждали, когда им дадут возможность выйти на площадку. А для того, чтобы стать хорошим баскетболистом, недостаточно находиться в команде, где восемь иностранцев, нужно выступать самому.

Верю, что тренерский штаб ЦСКА будет состоять не только из Эмиля Райковича и его помощников, но появятся и российские специалисты. При Итудисе работал только Антон Юдин, а остальные должности занимали иностранцы. Даже физиотерапевты и врачи были из-за рубежа.

В Единой лиге уже есть хорошие тенденции. Клубы возглавляют , Евгений Пашутин, . А в прошедшем сезоне был отрезок, когда ни в одной команде не нашлось места российскому тренеру. Это шанс и для наших баскетболистов, и для специалистов стать лучше», – сказал Носов.

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