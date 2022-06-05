Виталий Носов: «Рад, что прервалась гегемония ЦСКА»

Двукратный серебряный призер чемпионатов мира рад, что «Зениту» удалось прервать 19-летнюю победную серию ЦСКА в чемпионате России.

«В течение 20 лет ЦСКА постоянно выигрывал, сейчас настал момент, когда нет победы.

«Зенит» показал удивительную волю чемпионов, класс и желание стать лучшими. Петербургский клуб подписал игроков из любительской лиги – это Виталий Фридзон, Сергей Моня и Егор Вяльцев, не они решали игру, но их присутствие помогло «Зениту».

Не думал, что «Зенит» победит, потому что судьи в третьей четверти уничтожали клуб, но в четвертой судили, как положено. Благодарен тому, что «Зенит» стал чемпионом, я рад, что прервалась гегемония ЦСКА, дай бог, чтобы дальше так и было», – сказал Носов.

В воскресенье «Зенит» обыграл ЦСКА в решающем седьмом матче финальной серии лиги ВТБ-2022 (81:75, 4-3).

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