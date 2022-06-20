Кеньон Мартин-младший попросил «Хьюстон» об обмене

Форвард Кеньон Мартин-младший (21 года, 198 см) обратился к руководству клуба, чтобы обсудить возможность обмена в другую команду, сообщает The Athletic.

Характер беседы был откровенным, однако конфликта между игроком и руководителями клуба нет, отмечает издание. Мартин находится на таком этапе карьеры, когда ему требуется игровое время, но ему может не найтись места в ротации «Рокетс» в следующем сезоне.

По словам источников, есть ряд команд, включая претендентов на плей-офф, которые ранее проявляли интерес к Мартину.

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