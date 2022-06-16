«Хьюстон» обменял Кристиана Вуда в «Даллас»

и договорились об обмене, в результате которого центровой станет игроком «Мэверикс». «Рокетс» получат 26-й пик драфта-2022, центрового и , а также защитника Трея Берка.

«Рокетс» давно искал возможность для обмена Вуда, чтобы отдать его игровое время центровому Алперену Шенгюну. Кроме того, ожидается, что под 3-м пиком драфта-2022 «Хьюстон» выберет еще одного «большого» (Паоло Банкеро или Чета Холмгрена).

В этом сезоне Вуд проводил на площадке 30,8 минуты в среднем за игру, набирая 17,9 очка и 10,1 подбора при 39% из-за дуги. Он станет еще одним растягивающим «большим» для системы «5-аут» «Мэверикс».