«Рокетс» могут сохранить лишь Марьяновича из четырех игроков, которых получили за Вуда

и «Даллас» договорились об обмене, в результате которого центровой Кристиан Вуд станет игроком «Мэвз». «Рокетс» получат 26-й пик драфта-2022, , , и .

По информации инсайдера Джонатана Фейгена, «Рокетс» рассматривают возможность сохранения в составе Марьяновича.

Остальные три игрока, которые задействованы в сделке, вряд ли будут выступать в Хьюстоне.

В сезоне-21/22 серб принял участие в 23 матчах за «Мэверикс», набирая 4,3 очка и 1,7 подбора в среднем за игру.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия