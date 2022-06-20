«Рокетс» могут сохранить лишь Марьяновича из четырех игроков, которых получили за Вуда

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«Хьюстон» и «Даллас» договорились об обмене, в результате которого центровой Кристиан Вуд станет игроком «Мэвз». «Рокетс» получат 26-й пик драфта-2022, Бобана Марьяновича, Маркиза Крисса, Трея Берка и Стерлинга Брауна.

По информации инсайдера Джонатана Фейгена, «Рокетс» рассматривают возможность сохранения в составе Марьяновича.

Остальные три игрока, которые задействованы в сделке, вряд ли будут выступать в Хьюстоне.

В сезоне-21/22 серб принял участие в 23 матчах за «Мэверикс», набирая 4,3 очка и 1,7 подбора в среднем за игру.

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