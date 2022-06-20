Евгений Богачев: «Андрей Воронцевич способствовал доброжелательной атмосфере внутри коллектива»

Президент УНИКСа Евгений Богачев, комментируя продление контракта с , отметил лидерские качества капитана команды.

«Привычно высокий уровень баскетбола в этом году демонстрировал наш капитан Андрей Воронцевич.

Помимо игровых качеств, Андрей – замечательный человек, прекрасный парень, который способствовал доброжелательной атмосфере внутри коллектива, объединял и сплачивал ребят. Очень благодарен ему за это», – сказал Богачев.

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