Евгений Богачев: «Андрей Воронцевич способствовал доброжелательной атмосфере внутри коллектива»

Теги Андрей Воронцевич УНИКС Евгений Богачев Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент УНИКСа Евгений Богачев, комментируя продление контракта с Андреем Воронцевичем, отметил лидерские качества капитана команды.

«Привычно высокий уровень баскетбола в этом году демонстрировал наш капитан Андрей Воронцевич.

Помимо игровых качеств, Андрей – замечательный человек, прекрасный парень, который способствовал доброжелательной атмосфере внутри коллектива, объединял и сплачивал ребят. Очень благодарен ему за это», – сказал Богачев.

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