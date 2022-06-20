Андрей Воронцевич продолжит выступление за УНИКС в следующем сезоне

активировал опцию продления контракта (34 года, 207 см). Форвард останется в казанской команде на следующий сезон.

В прошедшем сезоне 34-летний российский форвард сыграл в 25 матчах, набирая в среднем 7,8 очка, 4,3 подбора, 2,1 передачи и 0,9 перехвата за 26:18 минуты на площадке.

В 19 матчах Евролиги показатели Воронцевича составили 5,5 очка, 2,6 подбора и 1,1 передачи за 19:37 минуты игрового времени.

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