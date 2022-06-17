УНИКС подписал 3-летний контракт с Сергеем Полстяновым

Казанский УНИКС объявил о подписании контракта с 19-летним защитником Сергеем Полстяновым (196 см, 70 кг). Соглашение рассчитано на три года.

В прошедшем сезоне Полстянов выступал за УНИКС-2, став одним из лучших снайперов Единой молодежной Лиги ВТБ. В 50 матчах он набирал 16,1 очка, 4,1 подбора и 4,0 передачи за 28:07 минуты в среднем за встречу.

Полстянов трижды входил в символические пятерки молодежной Лиги ВТБ по итогам месяца и завершил сезон в пятерке самых результативных игроков турнира.