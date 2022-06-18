«Партизан» близок к подписанию Марио Хезони

Форвард УНИКСа Марио Хезоня близок к подписанию контракта с сербским , сообщает инсайдер Алессандро Маджи.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ хорватский баскетболист провел 28 матчей, набирая в среднем 18,5 очка, 7,5 подбора, 3,3 передачи и 2 перехвата.

Марио также был признан MVP регулярного чемпионата и Матча звезд Единой лиги.

Ранее президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что клуб настроен оптимистично в вопросе продления контракта с Хезоней.

«Партизан» сыграет в в следующем сезоне, это произойдет впервые с сезона-2013/14. Российские клубы были отстранены от участия в еврокубках на год.

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