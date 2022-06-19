Артем Клименко покинет УНИКС

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Центровой УНИКСа Артем Клименко (28 лет, 214 см) этим летом покинет казанский клуб, сообщает Telegram-канал «Перехват».

В июле прошлого года УНИКС заключил с Клименко новый контракт по схеме «1+1».

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ 28-летний центровой набирал 4,4 очка и 2,3 подбора за 9,5 минуты в среднем за матч.

Также УНИКС могут покинуть защитники Артем Комолов, которому клуб предложил контракт с уменьшением зарплаты, и Георгий Жбанов, у которого есть предложения от других команд Лиги ВТБ.

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