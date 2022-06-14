Руководитель клуба НБА: «Юта» хочет за Гобера звезду, молодого игрока и драфт-пики»

Один из руководителей клубов Западной конференции называл цену, которую «Джаз» будут просить в переговорах об обмене центрового .

«Они захотят получить игрока звездного калибра, молодого проспекта и драфт-пики. Возможно, в итоге они согласятся забрать всего один пик, но сначала точно будут просить несколько. Это усложняет задачу, потому что не так много команд могут предложить такой набор. Поскольку Гобер зарабатывает около 35 миллионов долларов в год, провести такую ​​сделку тоже непросто.

Обычно за таких игроков просят астрономическую цену. Захочет ли отдать Джона Коллинза, молодого игрока и пики? Может быть. не согласится платить так много. «Голден Стэйт» не собирается этого делать. У есть пики, но нет подходящих игроков. Совершить такой обмен не так-то просто.

Со временем цена снизится. Вряд ли обмен произойдет во время драфта. Думаю, они хотят, но не обязательно сделают это так быстро. Они могут совершить сделку после 1 июля. Возможно, тогда некоторые команды будут немного более отчаянными. Но «Юта» не настолько отчаялась, чтобы продать Гобера за несколько центов», – заявил анонимный руководитель.

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