Йенсен, Гриффин, Харди и Брайант претендуют на пост главного тренера «Юты»

Теги Эдриан Гриффин НБА Юта Джон Брайант тренер Уилл Харди Баскетбол

«Юта» определилась со списком из четырех специалистов, один из которых станет главным тренером команды. 

«Джаз» будут выбирать между Алексом Йенсеном, Эдрианом Гриффином, Уиллом Харди и Джонни Брайантом.

Все четверо на данный момент работают ассистентами в командах НБА, двое связаны с клубом из Солт-Лейк-Сити. Йенсен входит в штаб «Юты» с 2013 года, Брайант ассистировал в штабе «джазменов» с 2014 по 2020 годы.

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