«Юта» проведет собеседование с Сэмом Кэсселлом

Теги Бостон Клипперс Сэм Кэсселл Филадельфия Вашингтон Юта Дэнни Эйндж Куин Снайдер Баскетбол

Ассистент «Филадельфии» Сэм Кэсселл претендует на должность главного тренера «Юты», пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Кэсселл помог «Бостону» завоевать чемпионский титул в 2008 году в качестве игрока. Руководитель «Селтикс» того времени Дэнни Эйндж в данный момент является генеральным менеджером «Джаз».

С 2009 года Кэсселл работал в тренерском штабе «Уизардс» (2009-2014), «Клипперс» (2014-2020) и «Сиксерс» (2020-2022).

«Юта» продолжает поиски нового главного тренера после ухода Куина Снайдера, который возглавлял команду с 2014 года.

В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной

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