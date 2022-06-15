«Юта» проведет собеседование с Сэмом Кэсселлом

Ассистент «Филадельфии» Сэм Кэсселл претендует на должность главного тренера «Юты», пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.
Кэсселл помог «Бостону» завоевать чемпионский титул в 2008 году в качестве игрока. Руководитель «Селтикс» того времени Дэнни Эйндж в данный момент является генеральным менеджером «Джаз».
С 2009 года Кэсселл работал в тренерском штабе «Уизардс» (2009-2014), «Клипперс» (2014-2020) и «Сиксерс» (2020-2022).
«Юта» продолжает поиски нового главного тренера после ухода Куина Снайдера, который возглавлял команду с 2014 года.
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