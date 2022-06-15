«Юта» проведет собеседование с Сэмом Кэсселлом

Ассистент «Филадельфии» претендует на должность главного тренера «Юты», пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Кэсселл помог завоевать чемпионский титул в 2008 году в качестве игрока. Руководитель «Селтикс» того времени в данный момент является генеральным менеджером «Джаз».

С 2009 года Кэсселл работал в тренерском штабе «Уизардс» (2009-2014), (2014-2020) и «Сиксерс» (2020-2022).

«Юта» продолжает поиски нового главного тренера после ухода , который возглавлял команду с 2014 года.

В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной