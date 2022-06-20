«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд

стала победителем чемпионата Сербии в сезоне-2021/22. В финальной серии команда обыграла белградский ФМП (2-0).

Самым результативным игроком решающего второго матча (71:59) стал разыгрывающий Никола Иванович (28 лет, 190 см) – 21 очко, 6 подборов, 5 передач и 3 перехвата.

Теперь на счету «Црвены Звезды» семь титулов чемпиона Сербии, которые были выиграны подряд.

Клуб уступает по этому показателю «Партизану» (8), чья победная серия длилась с момента основания сербской Суперлиги в сезоне-2006/07 и до первого титула «Црвены Звезды» в сезоне-2014/15.

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