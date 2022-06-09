«Партизану» грозит вылет из высшего дивизиона чемпионата Сербии

Директор сербской лиги Александр Груин выразил удивление решением «Партизана» не участвовать в плей-офф чемпионата Сербии, а также заявил, что клубу грозит вылет из высшего дивизиона.

«Честно говоря, мы очень удивлены таким решением «Партизана». Для этого нет абсолютно ни одной причины. Это нанесло огромный ущерб сербскому баскетболу, лиге, а также государству Сербия, которое много инвестирует в наш спорт», – заявил Груин.

По правилам лиги, «Партизан» может опуститься на два дивизиона ниже. Решение будет принимать независимый судья лиги.

Ранее белградский клуб заявил, что не будет участвовать в плей-офф чемпионата Сербии из-за поведения болельщиков во время финальной серии Адриатической лиги против «Црвены Звезды».

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде