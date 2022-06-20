Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос останется в клубе еще на 2 сезона

Санкт-петербургский «Зенит» и спортивный директор клуба Манос Пападопулос продлили сотрудничество на два года.

Пападопулос присоединился к «Зениту» летом 2020 года. До этого функционер проработал более 30 лет в греческом «Панатинаикосе», где прошел путь от менеджера юношеских команд до президента и управляющего директора клуба.

Манос является 19-тикратным чемпионом Греции, 15-тикратным обладателем Кубка Греции, 6-тикратным чемпионом Евролиги, победителем Международного Кубка, а в минувшем сезоне вместе с сине-бело-голубыми стал одновременно чемпионом лиги ВТБ и чемпионом России.

«Хочу поблагодарить совет директоров за оказанное доверие. Уверен, что к следующему сезону при поддержке клуба и при высококлассном тренере мы вновь построим очень боеспособную команду», – заявил грек.

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