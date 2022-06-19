Алекс Пойтресс близок к переходу в «Маккаби»

Форвард «Зенита» (28 лет, 206 см) близок к переходу в «Маккаби», пишет BasketNews.

Ранее сообщалось, что нацелен на подписание контракта с игроком в нынешнее межсезонье. Альтернативным вариантом для израильского клуба являлось приглашение форварда ЦСКА Джоэла Боломбоя (28 лет, 204 см).

В нынешнем сезоне лиги ВТБ Пойтресс провел 29 матчей, набирая в среднем 12,8 очка и 5,4 подбора. обыграл в финале Единой лиги ЦСКА (4-3) и впервые в истории клуба стал чемпионом этого турнира.

Санкт-петербуржцы, в отличие от «Маккаби», не будут выступать в следующем сезоне .

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