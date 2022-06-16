Гендиректор «Зенита» о легионерах: «Много игроков из Канады и США хотят играть в КХЛ и Единой лиге ВТБ. И население дружественных и нейтральных стран превышает население недружественных»

Александр Медведев высказался о ситуации с иностранными игроками «Зенита».

«В «Зените» никто желания покинуть клуб не высказывает.

Что касается легионеров, могу сказать не только о футболе, но и о хоккее и баскетболе. Очень много игроков из Канады и США подтвердили свое желание играть в и Единой лиге ВТБ. Мы увидим не только первоклассных российских игроков, но и сильных иностранцев.

К тому же, помимо стран, которые сами себя записали в недружественные, есть еще страны дружественные и нейтральные. Их население превышает население недружественных стран. Там играют и в футбол, и в хоккей, и в баскетбол», – отметил генеральный директор «Зенита» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).