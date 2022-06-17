«Зенит» заключил контракт с 17-летним Егором Рыжовым

Петербургский объявил о подписании соглашения с 17-летним центровым Егором Рыжовым (205 см). Первый профессиональный контракт воспитанника сине-бело-голубых рассчитан на три года.

В минувшем сезоне Рыжов стал чемпионом Единой молодежной Лиге ВТБ в составе «Зенита-М» и победителем Первенства ДЮБЛ в составе «Зенита-УОР №1. Показатели в молодежной лиге составили 14,1 очка, 8,5 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч.

В марте 2022 года Рыжов привлекался к тренировкам с основной командой «Зенита» под руководством Хавьера Паскуаля, а в апреле получил вызов в просмотровый лагерь сборной России.

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