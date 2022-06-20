Земский и Рыжов присоединились к Открытому лагерю после сдачи школьных экзаменов

Баскетболисты молодежки Павел Земский и Егор Рыжов прибыли в Новогорск для участия в Открытом лагере сразу после сдачи школьных экзаменов.

Форвард Земский и центровой Рыжов в минувшем клубном сезоне сделали золотой дубль с петербургскими командами: 21 апреля стали чемпионами Единой молодежной лиги ВТБ, в финале взяв верх над ЦСКА в овертайме (71:68), а 3 мая в решающем матче Детско-юношеской баскетбольной лиги победили МБА (72:60). Земский при этом был признан самым ценным игроком ДЮБЛ-2021/22.

Насыщенный сезон не помешал баскетболистам успешно окончить 11 класс школы и сдать экзамены, сразу после которых Земский и Рыжов прибыли на подмосковную базу. До их приезда самыми молодыми в расположении сборной были 20-летние Александр Чадов, Егор Сычков и Филипп Гафуров.

Тренировки в Новогорске под руководством Зорана Лукича и его штаба продлятся до 19 июня.

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