Андрей Кириленко: «Лучший сезон, который я видел, в истории Лиги ВТБ»

Президент РФБ Андрей Кириленко в эфире «Матч ТВ» назвал прошедший сезон лиги ВТБ лучшим в истории и призвал использовать большое внимание к внутреннему чемпионату из-за неучастия российских команд в еврокубках.

— Жив российский баскетбол? То, что мы увидели в финале Единой лиги ВТБ.

— Да, очень круто! Лучший сезон, лучший плей-офф, который я видел, в истории лиги. Семиматчевая серия, а в седьмом матче выигрывает заранее объявленный нефаворитом этой серии клуб, проявив характер. Я счастлив, честно говоря.

— Мы же радуемся победе «Зенита» не только потому, что победы ЦСКА всем надоели. Здесь же кое-что покруче?

— На мой взгляд, я вообще болел персонально за ребят: Виталия Фридзона, Сергея Моню, Егора Вяльцева, которые пришли в середине сезона в «Зенит» и стали таким амулетом своеобразным. И вообще весь сезон был очень интересный. УНИКС, «Локомотив-Кубань» выглядели очень прилично, поэтому я говорю, что этот сезон — один из лучших, которые я видел. Так как была очень хорошая конкуренция.

— Как это вяжется с событиями на международной арене? Я к тому, что делать дальше для того, чтобы Единая лига ВТБ была невероятно крутой.

— На мой взгляд, эти ситуации нужно использовать и вытаскивать позитивные вещи из этого. У нас сейчас действительно огромное внимание для внутреннего чемпионата. Почему это не использовать? Мы все прекрасно видим, какой ажиотаж собрала эта серия. На этом надо строить дальше. Весь сезон следующий пройдет без еврокубков. Есть великолепная возможность, чтобы наши молодые игроки получили больше времени игрового. Для того, чтобы наши зрители пришли на свой внутренний чемпионат, потому что это единственное, что они увидят. Это как раз хороший знак для того, чтобы развивать свое.

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России

Игры такой значимости в русском баскетболе не было никогда! «Зенит» скинул ЦСКА с трона