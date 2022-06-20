Виктор Кейру – о Райковиче: «В ЦСКА бы не взяли тренера без перспектив»

Бывший игрок ЦСКА Виктор Кейру высказался о новом главном тренере армейцев Эмиле Райковиче.

«Что касается назначения Райковича в ЦСКА, то мы понимаем, что сейчас специфическая обстановка везде. Опять же, Райкович, как и любой тренер, зависит от менеджмента и игроков, которые есть в команде. Однако менеджмент в ЦСКА более чем хороший. Потому что клуб на протяжении многих лет очень успешен. Все уверены, что ЦСКА наберет достаточно сильный состав игроков, который поможет Райковичу быть достаточно успешным тренером. Конечно, многое будет зависеть от того, как он сам справится. Потому что тренерство в таком большом клубе - огромная ответственность.

Есть ли потенциал у этого специалиста? Конечно же, есть. Он главный тренер ЦСКА. В ЦСКА бы не взяли тренера без перспектив. Когда Итудис пришел в ЦСКА, он тоже был потенциально сильный главный тренер и в конечном итоге превратился в очень успешного специалиста», – заявил Кейру.

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