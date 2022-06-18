Эмиль Райкович: «Уэйр доказал свой класс на площадке и вне ее»

Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович выразил удовлетворение в связи с продлением контракта разыгрывающего .

«Очень рад, что Каспер останется часть нашей команды. Он доказал свой класс на площадке и вне ее за тот период, что провел в ЦСКА. Он показал, что может успешно подстраиваться под нужды команды, с большим старанием защищается и ориентирован на командные действия в нападении. Это очень важно для нас, ведь мы хотим демонстрировать командный баскетбол с агрессивной защитой и движением мяча.

Уверены, что Каспер выдаст немало высококачественных перформансов, подарит нам и всем болельщикам множество радостных моментов», – заявил Райкович.

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