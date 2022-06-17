Стефен Карри повторил достижение Майкла Джордана, Леброна Джеймса и Джерри Уэста

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Голден Стэйт НБА Джерри Уэст Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри завершил финальную серию плей-офф 2022 года против «Бостона» (4-2) с показателями 31,2 очка, 6,0 подбора и 5,0 передачи в среднем за встречу.

Карри стал четвертым в истории лиги игроком, который набирал в среднем 30+5+5 в нескольких финальных сериях. Ранее этим могли похвастать только Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Джерри Уэст.

Несмотря на четыре чемпионских титула, Карри впервые в карьере был признан MVP финальной серии.

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