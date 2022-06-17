Стефен Карри повторил достижение Майкла Джордана, Леброна Джеймса и Джерри Уэста

Разыгрывающий «Голден Стэйт» завершил финальную серию плей-офф 2022 года против «Бостона» (4-2) с показателями 31,2 очка, 6,0 подбора и 5,0 передачи в среднем за встречу.

Карри стал четвертым в истории лиги игроком, который набирал в среднем 30+5+5 в нескольких финальных сериях. Ранее этим могли похвастать только , и .

Несмотря на четыре чемпионских титула, Карри впервые в карьере был признан MVP финальной серии.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

🥳 «Голден Стэйт» возвращает чемпионство – 4 титула за 8 лет, Стеф Карри наконец-то MVP финала НБА!

Карри теперь счастливее всех! Плакал во время финала, страстно целовал жену, праздновал с сигарой и золотой чашей