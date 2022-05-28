«Даллас» может приобрести Зака Лавина по сайн-н-трейду

Теги Атланта Чикаго Даллас Портленд Сан-Антонио НБА Зак Лавин Баскетбол

«Даллас» входит в число команд, заинтересованных в приобретении атакующего защитника «Чикаго» Зака Лавина, выходящего на рынок свободных агентов.

Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, техасский клуб не имеет места в платежной ведомости для подписания контракта с баскетболистом, но может договориться с «Буллс» о сайн-н-трейде.

Недавно Лавин перенес успешную операцию на колене. Ожидается, что он будет претендовать на максимальный контракт.

На приобретение игрока также претендуют «Атланта»«Портленд» и «Сан-Антонио».

Мешают ли щечки Пончичу? В 23 года лидер «Далласа» – самый опасный игрок плей-офф НБА-2022

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные