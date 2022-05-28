«Даллас» может приобрести Зака Лавина по сайн-н-трейду

«Даллас» входит в число команд, заинтересованных в приобретении атакующего защитника , выходящего на рынок свободных агентов.

Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, техасский клуб не имеет места в платежной ведомости для подписания контракта с баскетболистом, но может договориться с «Буллс» о сайн-н-трейде.

Недавно Лавин перенес успешную операцию на колене. Ожидается, что он будет претендовать на максимальный контракт.

На приобретение игрока также претендуют , и .

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