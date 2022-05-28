«Даллас» может приобрести Зака Лавина по сайн-н-трейду

«Даллас» входит в число команд, заинтересованных в приобретении атакующего защитника «Чикаго» Зака Лавина, выходящего на рынок свободных агентов.
Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, техасский клуб не имеет места в платежной ведомости для подписания контракта с баскетболистом, но может договориться с «Буллс» о сайн-н-трейде.
Недавно Лавин перенес успешную операцию на колене. Ожидается, что он будет претендовать на максимальный контракт.
На приобретение игрока также претендуют «Атланта», «Портленд» и «Сан-Антонио».
Мешают ли щечки Пончичу? В 23 года лидер «Далласа» – самый опасный игрок плей-офф НБА-2022