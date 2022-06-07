«Портленд» проявляет интерес к Брэдли Билу и Заку Лавину

«Портленд» нацелен на приобретение звездного игрока, который готов помочь Дэмиану Лилларду вернуть команду в плей-офф.
Как сообщает инсайдер The Ringer Кевин О’Коннор со ссылкой на источники в лиге, в сфере интересов «Блэйзерс» защитники Брэдли Бил («Вашингтон») и Зак Лавин («Чикаго»).
Лиллард знаком с Билом по совместному выступлению за сборную США. У лидера «Уизардс» есть опция игрока на следующий сезон. Лавин выходит на рынок свободных агентов.
«Портленду» также интересны Майлз Бриджес («Шарлотт»), Джерами Грант («Детройт») и Джон Коллинз («Атланта»).
Клуб из Орегона располагает 7-м пиком драфта-2022 и группой молодых игроков.
Драфт НБА-2015: провал «Нового Данкана», освистанный единорог и ярость Бобби Портиса