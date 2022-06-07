«Портленд» проявляет интерес к Брэдли Билу и Заку Лавину

нацелен на приобретение звездного игрока, который готов помочь Дэмиану Лилларду вернуть команду в плей-офф.

Как сообщает инсайдер The Ringer Кевин О’Коннор со ссылкой на источники в лиге, в сфере интересов «Блэйзерс» защитники ( ) и ( ).

Лиллард знаком с Билом по совместному выступлению за сборную США. У лидера «Уизардс» есть опция игрока на следующий сезон. Лавин выходит на рынок свободных агентов.

«Портленду» также интересны Майлз Бриджес («Шарлотт»), Джерами Грант («Детройт») и Джон Коллинз («Атланта»).

Клуб из Орегона располагает 7-м пиком драфта-2022 и группой молодых игроков.

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