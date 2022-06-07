«Портленд» проявляет интерес к Брэдли Билу и Заку Лавину

Теги возможные переходы Чикаго Портленд НБА Вашингтон Брэдли Бил Зак Лавин Джерами Грант Зак Коллинз Майлз Бриджес Баскетбол

«Портленд» нацелен на приобретение звездного игрока, который готов помочь Дэмиану Лилларду вернуть команду в плей-офф.

Как сообщает инсайдер The Ringer Кевин О’Коннор со ссылкой на источники в лиге, в сфере интересов «Блэйзерс» защитники Брэдли Бил («Вашингтон») и Зак Лавин («Чикаго»).

Лиллард знаком с Билом по совместному выступлению за сборную США. У лидера «Уизардс» есть опция игрока на следующий сезон. Лавин выходит на рынок свободных агентов.

«Портленду» также интересны Майлз Бриджес («Шарлотт»), Джерами Грант («Детройт») и Джон Коллинз («Атланта»).

Клуб из Орегона располагает 7-м пиком драфта-2022 и группой молодых игроков.

Драфт НБА-2015: провал «Нового Данкана», освистанный единорог и ярость Бобби Портиса

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные