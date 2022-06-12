«Чикаго» интересуется Митчеллом Робинсоном

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Центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон входит в сферу интересов «Чикаго», пишет Sportando.

Ранее сообщалось, что «Никс» не сумели договориться с Митчеллов о продлении контракта. Таким образом, игрок станет неограниченно свободным агентом нынешним летом.

«Буллс» будут иметь 49 миллионов долларов под потолком зарплат, если не продлят соглашение с атакующим защитником Заком Лавином, который претендует на максимальную зарплату.

Показатели центрового «Никс» в нынешнем сезоне составляли 8,5 очка, 8,6 подбора и 1,8 блок-шота в среднем за матч.

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