Роберт Уильямс завершил финальную серию с показателем «+30», несмотря на то, что «Селтикс» уступили 24 очка

Центровой «Бостона» , несмотря на боли в колене, принял участие в финальной серии плей-офф против «Голден Стэйт» (2-4) и завершил серию с лучшим показателем +/- в команде.

Показатель Уильямса составил «+30», несмотря на то, что «Селтикс» уступили 24 очка по сумме шести матчей.

Примечательно, что в последних трех матчах серии, которые «Бостон» проиграл с двузначной разницей, показатель +/- Уильямса составил «+15».

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