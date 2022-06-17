Роберту Уильямсу не потребуется операция на колене в межсезонье

Центровой «Бостона» Роберт Уильямс обойдется без операции на беспокоящем его левом колене в межсезонье-2022.
Уильямс должен восстановиться за счет отсутствия нагрузок и стандартных реабилитационных процедур.
Из-за проблем с коленом Уильямс пропустил семь матчей в нынешнем розыгрыше в плей-офф и играл через боль.
«Боль от поражения финале будет преследовать меня дольше. По правде говоря, она не пройдет, пока мы снова не вернемся сюда», – заявил Уильямс.
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