Роберту Уильямсу не потребуется операция на колене в межсезонье

Центровой «Бостона» обойдется без операции на беспокоящем его левом колене в межсезонье-2022.

Уильямс должен восстановиться за счет отсутствия нагрузок и стандартных реабилитационных процедур.

Из-за проблем с коленом Уильямс пропустил семь матчей в нынешнем розыгрыше в плей-офф и играл через боль.

«Боль от поражения финале будет преследовать меня дольше. По правде говоря, она не пройдет, пока мы снова не вернемся сюда», – заявил Уильямс.

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