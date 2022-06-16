Шэмс Чарания: «Роберт Уильямс почти на 100 процентов здоров»

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, центровой «Бостона» близок к полному выздоровлению после травмы колена.

«Как мне сказали, Роберт Уильямс почти на 100 процентов здоров. Он чувствует себя намного лучше. Ему потребовалась откачка жидкости из коленного сустава, но сейчас, как говорят, он на 100 процентов здоров.

Его участие официально останется под вопросом, но он чувствует себя хорошо, он будет играть сегодня, и я ожидаю, что он проведет много времени на паркете», – сказал Чарания.

Эмблема «Бостон Селтикс» – одна из самых узнаваемых в спорте. А откуда взялся этот нелепый и веселый гномик?