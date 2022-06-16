Име Удока: «Ожидаем большего от нашей скамейки»

Главный тренер «Селтикс» не исключил изменения в ротации перед шестым матчем финальной серии против «Голден Стэйт» (2-3), который пройдет в четверг ночью в .

«Мы проанализировали результаты и обсудили эффективность тех парней, которых заигрываем. Думаю, мы отлично справляемся, когда играем маленькой пятеркой. Очевидно, нам нужно от Пэйтона Причарда и немного больше, чем в прошлом матче. сыграл большую роль в том, что мы сделали в этом году.

Мы знаем, что пытается сделать соперник, когда производит замены. Мы можем противостоять этому, если совершим некоторыми изменения в составе», – сказал Удока.

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