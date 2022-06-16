Име Удока: «Ожидаем большего от нашей скамейки»

Теги Бостон Голден Стэйт Име Удока НБА НБА плей-офф Деррик Уайт Грант Уильямс Пэйтон Притчард Баскетбол

Главный тренер «Селтикс» Име Удока не исключил изменения в ротации перед шестым матчем финальной серии против «Голден Стэйт» (2-3), который пройдет в четверг ночью в Бостоне.

«Мы проанализировали результаты и обсудили эффективность тех парней, которых заигрываем. Думаю, мы отлично справляемся, когда играем маленькой пятеркой. Очевидно, нам нужно от Пэйтона Причарда и Деррика Уайта немного больше, чем в прошлом матче. Грант Уильямс сыграл большую роль в том, что мы сделали в этом году.

Мы знаем, что пытается сделать соперник, когда производит замены. Мы можем противостоять этому, если совершим некоторыми изменения в составе», – сказал Удока.

У Карри впервые ни одного трехочкового, но «Голден Стэйт» в шаге от титула! 5-я игра – матч рекордов, антирекордов и прерванных серий

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные