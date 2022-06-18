Дрэймонд Грин: «Наши шансы на победу были 20%? Вы хоть понимаете, с кем имеете дело?»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин раскритиковал модель, по которой рассчитываются шансы команд на победу в серии плей-офф НБА.

Согласно рейтингу ESPN BPI (Basketball Power Index), шансы «Уорриорз» на титул перед началом финальной серии против «Селтикс» составляли 13,8%.

«Давайте поговорим о некоторых из тех скептиков. Перед началом этой серии я увидел Power Index от ESPN или что-то вроде этого. Они давали нам 20% шансов на победу. Почему? Кто делает эти вещи? Вы ведь говорите людям неправду. Теперь кто-нибудь понесет за это ответственность?

Я даже видел, что при счете 2-2 вероятность нашего поражения была 79%. Вы с ума сошли? Вы хоть понимаете, с кем имеете дело? Это ведь мы, рассчитывать наши шансы таким образом – это невероятно. Откуда вы взяли эти цифры? Они исходят от людей, которые сидят наверху и не знают, о чем говорят?» – возмутился Дрэймонд.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА