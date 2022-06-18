Дрэймонд Грин раскритиковал Кендрика Перкинса: «Оставайся верным своему слову»

Форвард «Уорриорз» раскритиковал бывшего игрока «Селтикс», эксперта ESPN Кендрика Перкинса.

После победного для первого матча финальной серии Перкинс появился в эфире в робе заключенного, чтобы подчеркнуть, как «кельты» закрыли «Голден Стэйт» благодаря своей защите.

Позже Перкинс не стал досматривать шестую игру серии, в которой «Уорриорз» оформили чемпионство.

«Есть идиоты вроде Кендрика Перкинса, который одевается как клоун, приходит на эфир в тюремной робе. А потом убегает с арены раньше времени. Оставайся верным своему слову, брат. Надо оставаться верным своему слову.

Одно можно сказать точно: я остаюсь верным тому, что сказал и сделал. Четырехкратный чемпион, всем пока», – сказал Грин в своем подкасте.

Перкинс после победы «Голден Стэйт» извинился перед калифорнийцами.

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