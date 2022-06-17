Дрэймонд Грин: «Я доминировал в шестом матче»

Форвард «Голден Стэйт» оценил свое выступление в финальной серии с (4-2).

Грин часто подвергался критике за демонстрируемый уровень игры по ходу серии. Многие указывали, что он слишком много говорит и уделяет излишнее внимание своему подкасту.

«Вспомните первый матч, я был не так уж и плох в первом матче, а во втором сыграл вообще отлично. Третий? Я был ужасен. В четвертой игре я не проявил себя лучшим образом, но не сказать, чтобы и провалился. В пятой встрече я сыграл достойно и надежно. Выдал отличную энергию. В шестом матче я доминировал», – сказал Грин.

В шестом матче Грин набрал 12 очков (5 из 10 с игры), 12 подборов, 8 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.

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