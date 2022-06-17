«Это были похороны». Дрэймонд Грин пришел на 6-й матч во всем черном

Форвард «Голден Стэйт» пришел на шестой матч финальной серии плей-офф против во всем черном.

«Это были похороны», – объяснил игрок в Twitter.

«Уорриорз» обыграли «Селтикс» в гостях (103:90) и завершили финальную серию со счетом 4-2, завоевав четвертый титул за восемь лет.

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