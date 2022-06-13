Донован Митчелл был замечен в компании Джимми Батлера

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Звездный защитник «Юты» Донован Митчелл провел время в компании лидера «Майами» Джимми Батлера.

Митчелл и Батлер оказались в числе гостей на праздновании дня рождения персонального тренера Криса Брикли. Они были соседями за столом.

Ранее сообщалось, что Митчелл может в будущем запросить обмен в команду с «гламурного рынка», включая «Майами».

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Твиттер Криса Брикли

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