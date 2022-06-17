Эмиль Райкович: «Будем стараться, чтобы ЦСКА играл в современный и зрелищный баскетбол, побеждая в каждом матче»

Новый главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович высказался по поводу назначения в московский клуб.

«Это большая честь, но, в то же время, и большая ответственность быть главным тренером такого славного клуба с великой историей как ЦСКА, тем более накануне 100-летнего юбилея.

Очень горжусь приглашением и ценю доверие руководства ЦСКА и владельцев клуба, компании «Норникель». Вместе мы будем работать с большой самоотдачей, стараться, чтобы команда играла в современный и зрелищный баскетбол, который будет интересен нашим болельщикам. В то же время мы будем сосредоточены на победе в каждом матче, и будем развивать наших игроков, чтобы полностью раскрыть их потенциал.

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