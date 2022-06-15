Фанаты «Панатинаикоса» атаковали игроков «Олимпиакоса» в финале чемпионата Греции

Болельщики агрессивно вели себя по отношению к игрокам и тренерскому штабу «Олимпиакоса» во время второго матча финальной серии чемпионата Греции (72:78, 0-2).

По ходу встречи фанаты «зеленых» забросали различными предметами скамейку запасных «Олимпиакоса». Матч пришлось временно прервать, чтобы болельщики успокоились.

Атакующий защитник после игры заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов соперника.

«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы