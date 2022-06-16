Димитрис Прифтис стал главным тренером «Тофаша»

назначен новым главным тренером турецкого . Стороны заключили контракт на три года.

Для 53-летнего специалиста это будет первый опыт работы в Турции.

Прифтис руководил УНИКСом с 2017 по 2021 год и вывел команду в Евролигу, дойдя до финала Еврокубка в 2021 году. В прошлом году греческий специалист подписал трехлетний контракт с , но клуб решил расторгнуть соглашение в апреле 2022 года.

В этом сезоне «Тофаш» занял 9-е место в турецкой лиге и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.

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