Димитрис Прифтис стал главным тренером «Тофаша»

Димитрис Прифтис назначен новым главным тренером турецкого «Тофаша». Стороны заключили контракт на три года.
Для 53-летнего специалиста это будет первый опыт работы в Турции.
Прифтис руководил УНИКСом с 2017 по 2021 год и вывел команду в Евролигу, дойдя до финала Еврокубка в 2021 году. В прошлом году греческий специалист подписал трехлетний контракт с «Панатинаикосом», но клуб решил расторгнуть соглашение в апреле 2022 года.
В этом сезоне «Тофаш» занял 9-е место в турецкой лиге и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.
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