Вячеслав Шушаков будет ассистентом Евгения Пашутина в «Парме»

останется в пермской «Парме» в качестве ассистента нового главного тренера команды , сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

49-летний Шушаков возглавил «Парму» в марте после ухода Казиса Максвитиса с поста главного тренера. Литовец покинул Россию вместе со всеми легионерами команды из-за событий на Украине.

Под руководством Шушакова выиграла шесть из 10 заключительных матчей регулярного чемпионата и заняла рекордное для себя пятое место в чемпионате Лиги ВТБ. Команда проиграла «Локомотиву-Кубань» в четвертьфинальной серии плей-офф (0-3).

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