Джастин Роберсон перешел из «Уралмаша» в «Парму»

объявила о подписании 1-летнего контракта с американским защитником Джастином Роберсоном (28 лет, 185 см).

В России Роберсон дебютировал в ярославском «Буревестнике», в составе которого набирал 20 очков, 4 подбора и 3 передачи в среднем за 30 минут игрового времени и являлся одним из самых результативных игроков Суперлиги-1.

После успешного выступления за клуб из Ярославля Джастин перебрался в , в составе которого стал серебряным призером Суперлиги-1 в 2021 году и чемпионом Суперлиги-1 в завершившемся сезоне. Американец был признан MVP турнира.

Проведя в составе клуба из Екатеринбурга 41 матч, Роберсон в среднем набирал 17,4 очка, 3,3 подбора, 4,1 передачи и 2,1 перехвата.

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