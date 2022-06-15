«Зенит» и «Парма» признаны самыми экологичными клубами Единой лиги ВТБ

14 июня на совете Лиги ВТБ впервые подвели итоги экологического рейтинга клубов, организованного лигой и компанией СИБУР. Лидерами в категории «Экологическая эффективность» по итогам Маркетингового чемпионата Лиги стали петербургский «Зенит» и пермская .

В минувшем сезоне к экологической инициативе присоединились 12 клубов. Они зарабатывали баллы по различным критериям: от раздельного сбора отходов на аренах и экопросветительских акций для болельщиков до социально-экологических проектов с участием игроков. Было организовано 16 мероприятий в разных регионах России. Матчи с экопросветительскими активностями для болельщиков посетило более 26 000 человек в 10 городах.

и «Парме» были вручены награды, которые содержат гранулы Vivilen — инновационного полимерного материала СИБУРа, являющегося примером проекта по вовлечению переработанного пластика в повторное производство.

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Фото: официальный сайт «Зенита».

Фото: официальный сайт Единой лиги ВТБ.